Nach Limburg auch in Hanau Fliegerbombe entschärft

Hanau/Limburg (dpa/lhe) - Bauarbeiter haben in gleich zwei hessischen Städten Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Während die 250 Kilogramm schwere Bombe in Limburg noch am Donnerstagabend entschärft wurde, konnte der doppelt so schwere Blindgänger in Hanau erst am Freitag unschädlich gemacht werden.