Nach Lkw-Unfall: Autobahn 7 bei Fulda gesperrt

Ein Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist an einem Einsatzort zu sehen. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Fulda (dpa/lhe) - Nach einem Lastwagenunfall ist die Autobahn 7 bei Fulda am Mittwochmorgen wegen Bergungsarbeiten gesperrt worden. Betroffen sei die Strecke zwischen der Abfahrt Hünfeld-Schlitz und Niederaula in Fahrtrichtung Norden, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Der Verkehr wurde umgeleitet.