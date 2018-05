Nach Messerattacke auf Schwangere: Baby gesund geboren

Bischofsheim (dpa/lhe) - Nach einer Messerattacke auf eine schwangere Frau in Bischofsheim ist deren Kind gesund auf die Welt gekommen. «Der Zustand der Frau selbst hat sich stabilisiert, ist aber immer noch kritisch», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Dienstag. Der mutmaßliche Täter sollte noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt werden.