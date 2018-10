Nach Post-Problemen trudeln Briefwahlunterlagen ein

Fulda/Marburg (dpa/lhe) - Nach Problemen mit der Post in Ost- und Mittelhessen erwarten die betroffenen Kommunen vor der Landtagswahl keine weiteren Schwierigkeiten mehr. Probleme seien in den vergangenen Tagen nicht mehr bekannt geworden, sagte ein Sprecher der Stadt Fulda am Freitag. Man rate aber vorsichtshalber Briefwählern auch angesichts der verbliebenen Zeit vor dem Urnengang am Sonntag (28. Oktober), ihre Unterlagen persönlich abzugeben. Im Wahlamt von Neustadt (Kreis Marburg-Biedenkopf) ging ein Sprecher davon aus, dass die Briefwahlunterlagen pünktlich eintreffen.