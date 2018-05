Nach Räumung von Elendscamp: 18 Bewohner in Notunterkunft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach der Räumung eines Lagers obdachloser Rumänen im Frankfurter Gutleutviertel haben 18 der Campbewohner in einer städtischen Notunterkunft übernachtet. Andere sind vorerst verschwunden. «Heute wird im Jobcenter geprüft, ob die Bewohner Ansprüche auf Leistungen haben», sagte eine Sprecherin des Frankfurter Sozialdezernats am Dienstag. Der Gerichtsvollzieher hatte am Montagmorgen in den Sperrholzhütten auf der Laderampe eines Industriegeländes zunächst 14 Erwachsene und einen 17 Jahre alten Jugendlichen angetroffen.