Nach Raubüberfall in Bad Homburg: Verdächtige festgenommen

Laut Polizei soll mindestens einer der Tatverdächtigen auch an einem weiteren Raubüberfall in Aschaffenburg beteiligt gewesen sein. Mitte März hatten dort mehrere Männer in einem Schmuckgeschäft Reizgas versprüht, die Angestellten mit Messer und Schusswaffe bedroht und Schmuck im Wert von einigen Hunderttausend Euro gestohlen. Dank eines aufmerksamen Juweliers in Nordrhein-Westfalen konnte die Polizei den Fall jedoch aufklären. Der Mann hatte in seinem Geschäft in Lippstadt einen Mann wiedererkannt, der zuvor bei der ZDF-Sehsendung «Aktenzeichen XY» als einer der Täter des Überfalls in Unterfranken gesucht wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die beiden Hauptverdächtigen - zwei Männer im Alter von 29 und 42 Jahre - müssen sich wegen schweren Raubes verantworten. Die Polizei geht zudem davon aus, dass sie Teil einer Bande sind, die für weitere Raubüberfälle in Europa verantwortlich ist.