Nach Razzia in Rotlichtmilieu: Fünf Verdächtige in U-Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach der Zerschlagung eines bundesweiten Prostitutions-Netzwerks sitzen mittlerweile fünf Beschuldigte in Untersuchungshaft. Ihnen werde die gewerbs- und bandenmäßige Einschleusung von Ausländern, Zwangsprostitution, Zuhälterei und das Vorenthalten von Arbeitsentgelten vorgeworfen, sagte Oberstaatsanwalt Alexander Badle von der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Donnerstag.