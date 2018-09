Nach Schlägerei: 19-Jähriger in U-Haft

Hanau/Bad Orb (dpa/lhe) - Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen vier jungen Männern und einem 47-Jährigen in Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Dem 19-Jährigen wird versuchter Totschlag vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der Flüchtling aus Somalia soll Haupttäter bei der Schlägerei Ende August gewesen sein. Laut Staatsanwaltschaft ist das Opfer ein Deutscher.