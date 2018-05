Nach Schüssen in Wiesbaden sind Hintergründe offen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach Schüssen in der Wiesbadener Innenstadt sind die Hintergründe der mutmaßlichen Auseinandersetzung nach wie vor unklar. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlitt ein 27-jähriger Frankfurter bei dem Vorfall vergangene Woche eine Schussverletzung am Bein. Ein 26-Jähriger aus Niedernhausen im Taunus habe sich an der Hand verletzt. Zeugen hatten sich am Donnerstag bei der Polizei gemeldet und von Schüssen berichtet.