Nach Sommerferien: Nur begrenzt freie Fahrt

Grund dafür war der Bau eines neuen elektronischen Stellwerks, das den störanfälligen S-Bahn-Verkehr in dem Nadelöhr zuverlässiger machen soll. Acht der neun S-Bahn-Linien im Rhein-Main-Gebiet führen durch den Tunnel. Ab Montag sollen sie wieder in den Regelbetrieb übergehen. Gleichzeitig fahren die städtischen Untergrundbahnen U4 und U5 nach längerer Sperrung wieder die Station Dom/Römer an.

Entspannung also auf der Schiene in Frankfurt - doch auf den Autobahnen erwartet der ADAC Hessen-Thüringen zum Beginn des neuen Schuljahres weiterhin hohes Verkehrsaufkommen. Zum einen sei Hessen ein Transitland. Zum anderen gebe es viele Baustellen und viel Lieferverkehr, sagte ein ADAC-Sprecher am Dienstag.

In den Sommerferien zählte der ADAC insgesamt rund 13 000 Kilometer Stau in Hessen. 2017 waren es noch knapp 12 000. Spitzenreiter war ein 22 Kilometer langer Stau auf der A5 von Frankfurt Richtung Kassel, der sich acht Stunden hingezogen hat.

Zumindest die Sommerbaustellen sind zum Beginn des Schuljahres wieder frei, wie die Landesbehörde Hessen mobil mitteilte. Sieben größere Baustellen, die in den Ferien begannen, werden auch in den Ferien abgeschlossen, teilte Sprecherin Frauke Werner mit. Gebaut wird aktuell noch an 18 Autobahnstellen in Hessen.