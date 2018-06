Nach Susannas Tod gibt es Demos und Gegendemos in Mainz

Mainz (dpa/lrs) - Mehrere Bündnisse und Initiativen wollen in Mainz nach dem gewaltsamen Tod der 14-jährigen Susanna gegen Einwanderung oder gegen Rassismus demonstrieren. Die Bürgerrechtsbewegung Solidarität hat heute um 10.00 Uhr eine Demo in der Innenstadt angemeldet. Unter dem Motto «Stop the violence - gegen sexualisierte Gewalt und Unterdrückung» plant eine Initiative am Hauptbahnhof eine Kundgebung um 12.30 Uhr und einen Zug zum Petersplatz nahe dem Schloss.