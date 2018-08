Nach Suspendierung: Rehm begnadigt Mrowca und Schwadorf

Wiesbaden (dpa/lhe) - Kapitän Sebastian Mrowca und Mittelfeldspieler Jules Schwadorf kehren nach ihrer kurzzeitigen Suspendierung in den Kader des Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden zurück. Das Duo wurde von Trainer Rüdiger Rehm vor dem Auswärtsspiel bei Hansa Rostock an diesem Mittwoch (19.00 Uhr) begnadigt, nachdem es am vergangenen Sonntag für die Partie gegen Energie Cottbus (0:2) aus disziplinarischen Gründen nicht berücksichtigt worden war. Mrowca und Schwadorf hatten in der Vorwoche eine Teamsitzung verpasst und wurden dafür zusätzlich mit einer Geldstrafe belegt.