Nach Systemausfall in Europa: Flugbetrieb wieder normal

Frankfurt/Main (dpa) - Der Betrieb am größten deutschen Flughafen in Frankfurt ist am Mittwoch nach der Panne eines europaweiten Steuerungssystems problemlos angelaufen. «Wir spüren keinerlei Auswirkungen mehr», sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. Wegen eines Systemausfalls war der Flugverkehr in weiten Teilen Europas am Dienstag zeitweise erheblich beeinträchtigt. Auch am Frankfurter Flughafen kam es zu Verspätungen. Die Auswirkungen hätten sich aber in Grenzen gehalten, sagte der Sprecher.