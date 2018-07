Nach Tauchunfall in Bergwerk wird 66-Jähriger obduziert

Willingen (dpa/lhe) - Nach einem tödlichen Unfall in einem stillgelegten Bergwerk in Nordhessen wird die Leiche eines 66-jährigen Tauchers obduziert. Die Untersuchung werde im Laufe der nächsten Woche in der Rechtsmedizin in Gießen erfolgen, sagte ein Sprecher der Polizei in Korbach (Kreis Waldeck-Frankenberg). Die genaue Todesursache sei bisher unklar. Der 66-Jährige war am Mittwoch in Willingen mit einem 51 Jahre alten Mann in der gefluteten Schiefergrube Christine getaucht. Er wurde bewusstlos im Wasser gefunden und starb trotz Wiederbelebungsversuch später im Krankenhaus.