Nach Umzug in Wildpark: Zahmer Rehbock «Bambi» lebt sich ein

Meißner (dpa/lhe) - Das per Hand aufgezogene Rehkitz «Bambi» lebt sich in seiner neuen nordhessischen Heimat langsam ein. Das Verhalten des Rehbocks im Tierpark Meißner normalisiere sich offenbar, sagte der Bürgermeister von Meißner, Friedhelm Junghans, am Dienstag. Nach dem Umzug aus Groß-Zimmern (Kreis Darmstadt-Dieburg) in den Wildpark sei Bambi zunächst zwei Tage lang am Außenzaun entlang gerannt. «Das war ihm wohl nicht geheuer», erklärte Junghans. Das Verhalten habe sich gelegt, der Rehbock fresse normal.