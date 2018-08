Nach Unwetter: Ausfälle auf Limburg-Strecke

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach den Unwettern am Vortag fahren die Züge in Hessen wieder weitgehend normal. Es könne aber noch zu Verzögerungen kommen, bis alles wieder fahrplanmäßig läuft, sagte ein Sprecher der Bahn am Freitag. Probleme gab es zunächst noch auf der Strecke Limburg-Frankfurt, wo Verspätungen und Zugausfälle gemeldet wurden. Ein Unwetter hatte am Donnerstagnachmittag Züge ausgebremst, der Frankfurter Hauptbahnhof wurde für etwa eine Stunde gesperrt. Davon waren sowohl der Fern- als der auch Regionalverkehr betroffen.