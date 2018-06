Nach Unwettern: Zehntausende beim J.P. Morgan-Lauf gestartet

Die ehemalige Eiskunstläuferin Katarina Witt konnte nicht wie geplant das Startsignal geben. Sie habe wegen der Unwetter nicht rechtzeitig anreisen können, sagte die Sprecherin. Es sei nicht auszuschließen, dass es auch andere Teilnehmer nicht rechtzeitig geschafft hätten. Schwere Regengüsse hatten in Frankfurt am Nachmittag unter anderem Straßen überflutet und S-Bahn-Gleise überschwemmt. Am Frankfurter Flughafen fielen nach Fraport-Angaben rund 180 Flüge aus.

Ein Teil der Startgebühren des Firmenlaufs kommt sozialen Projekten zugute. 255 500 Euro gehen in diesem Jahr an Sportprojekte für junge Menschen mit Behinderung. Verkehrsteilnehmer mussten am Donnerstag mit vielen Sperrungen in der Frankfurter Innenstadt rechnen. Insbesondere der öffentliche Bus- und Straßenbahnverkehr im Bereich der Strecke sollte laut Polizei stark eingeschränkt werden.