Nach dem Kirchentag ist vor dem Kirchentag

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Katholikentag in Münster ist gerade beendet, doch schon jetzt laufen erste Vorbereitungen für den Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt im Jahr 2021. Die Evangelische Kirche in Hessen-Nassau und das Bistum Limburg als Gastgeber stellen bereits auf einer gemeinsamen Webseite Ansprechpartner und die bisherigen Vorbereitungen vor. Auch der Einladungsfilm, der in Münster präsentiert wurde ist zu sehen und will Vorfreude auf eine «vielfältige, bunte, interkulturelle, interreligiöse, weltoffene und dialogfreudige Stadt» wecken.