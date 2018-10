Nach der Wahl: Parteien treffen sich zu ersten Gesprächen

Geisenheim (dpa/lhe) - Nach der hessischen Landtagswahl steht der Fahrplan für die ersten Gespräche der Parteien mit Blick auf eine neue Regierung. Auf Einladung der CDU soll es am Donnerstag ab 10.00 Uhr zunächst bei einem Treffen mit den Grünen in Geisenheim im Rheingau um die Situation nach der Wahl gehen. Die Grünen hatten erklärt, sich in dem Sondierungsgespräch darüber austauschen zu wollen, welche Schnittmengen und Konflikte sich für eine Neuauflage von Schwarz-Grün abzeichnen. Für das Treffen sind nach Angaben der CDU zwei Stunden vorgesehen.