Nach der letzten Abitur-Prüfung kommt die Party

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Für die hessischen Abiturienten steht am Donnerstag (22. März) der letzte Termin der schriftlichen Abi-Prüfungen auf dem Programm. Den Abschluss machen dann die Leistungs- und Grundkurse im Fach Physik. Am vergangenen Donnerstag waren die Schüler der Englischkurse als Erste in die Prüfungen gestartet. Landesweit machen in diesem Jahr rund 25 500 Schüler das Abitur, wie Kultusministeriumssprecher Stefan Löwer sagte. Die meisten Schüler lassen sich laut Ministerium schriftlich in Mathematik, Englisch und Deutsch prüfen. Im April stehen noch die schriftlichen Nachprüfungen und von Mitte Mai bis Ende Juni die mündlichen Prüfungen an.