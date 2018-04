Nach miesem Osterwetter 20 Grad plus am nächsten Wochenende

Offenbach (dpa) - Mit Schauern, Gewittern und Schnee in den Hochlagen hat das Wetter die Hessen am Ostersonntag nicht gerade verwöhnt, doch schon ab Montag soll es besser werden. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind am kommenden Wochenende sogar 20 Grad und mehr drin.