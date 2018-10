Nach sechs Jahren: Pink geht auf Deutschland-Tournee

Köln (dpa) - US-Sängerin Pink geht nach sechs Jahren erstmals wieder auf Konzertreise durch Deutschland - und startet dabei in Köln. «Ich kann es nicht erwarten, all eure hübschen Gesichter zu sehen», schrieb die Musikerin am Dienstag auf Twitter. Die 39-Jährige macht auf ihrer Stadion-Tour im kommenden Sommer Station in Köln (5.7.), Hamburg (8.7.), Stuttgart (10.7.), Hannover (12.7.), Berlin (14.7.), Frankfurt am Main (22.7.) und München (26.7.).