Nach tödlichem Angriff: Achteinhalb Jahre Haft

Königstein (dpa/lhe) - Zehn Monate nach der tödlichen Messerattacke an einem Busbahnhof in Königstein (Hochtaunuskreis) hat das Frankfurter Landgericht den Täter am Donnerstag wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt. «Es war ein gezieltes Vorgehen», sagte die Vorsitzende Richterin. Der 46-Jährige habe zwar mindestens 2,2 Promille Alkohol intus gehabt, wegen seiner Alkoholgewöhnung sei er trotzdem voll schuldfähig gewesen. Er hatte bei der Tat während eines Streits seinem 42 Jahre alten Opfer mit einem Küchenmesser in die Brust gestochen, der Mann starb noch am Tatort an Herzversagen. Angeklagt war der 46-jährige Russe wegen heimtückischen Mordes. Da es keine direkten Zeugen der Tat gab, ging das Gericht zugunsten des Angeklagten nun von Totschlag aus.