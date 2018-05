Nach tödlichem Biss: Hund soll am 25. Mai getestet werden

Gegen die 23 und 27 Jahre alten Eltern wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Mit einem einzigen Biss in den Kopf hatte «Kowu» laut Obduktion den sieben Monate alten Jungen so schwer verletzt, dass er verblutete. Die Eltern haben sich zunächst nicht dazu geäußert, wie es zu dem tödlichen Biss in ihrem Wohnzimmer in Bad König am 9. April gekommen ist.