Nach tödlichem S-Bahn-Unfall: Gaffer-Video aufgetaucht

Eine S-Bahn fährt in die Station Ostendstraße ein, in der ein Schild mit der Aufschrift "SOS Notruf" hängt. Foto: Arne Dedert/Archiv

Frankfurt/Koblenz (dpa/lhe) - Nach dem tödlichen S-Bahn-Unfall in Frankfurt ist im Internet ein Gaffer-Video aufgetaucht. Es zeigt nach Angaben der Bundespolizei den 17-Jährigen aus Hanau, nachdem er von dem Zug überrollt wurde. «Wir wissen um den Sachverhalt - der Link zu dem Video ist uns bekannt», sagte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch in Koblenz. Medien hatten zuvor über die Veröffentlichung des grausigen Films berichtet.