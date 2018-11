Nach tödlicher Messerattacke: Einweisung in Psychiatrie

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er einen Mitbewohner in einer Flüchtlingsunterkunft in Frankfurt-Höchst erstochen hat, ist ein 19 Jahre alter Afghane am Donnerstag dauerhaft in die Psychiatrie eingewiesen worden. Das Landgericht Frankfurt begründete dies mit der «negativen Gewaltprognose für die Zukunft». Der an Schizophrenie und Verfolgungswahn leidende Mann hatte im Dezember vergangenen Jahres den Mitbewohner nach einem Streit zunächst mit einer Holzlatte geschlagen und ihm danach ein Küchenmesser in den Hals gestochen. Vor Gericht sagte er, er habe sich von dem Opfer «sexuell verfolgt» gefühlt.