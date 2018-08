Nachbarschaftspreis für Bürgerpark Lich: 2000 Euro Prämie

In der Begründung heißt es, der Bürgerpark Lich sei ein vorbildliches Beispiel dafür, wie Bürger die Entwicklung der Stadt vorantreiben und ihr Umfeld mitgestalten können. Die Bewohner hatten sich laut Stiftung dafür engagiert, einen Mehrgenerationenspielplatz zu errichten. Im Sommer 2016 eröffnete der Park. Mittlerweile sei er «ein fest etablierter und viel genutzter Begegnungsort für Jung und Alt, eine kreative Bewegungsfläche für Kinder, ein Platz zum Toben, Spaß haben, Ruhe finden, Picknicken und Natur genießen.»

Über 100 Projekte waren deutschlandweit nominiert. Der Nachbarschaftspreis zeichnet Initiativen aus, die sich für ein offenes, solidarisches und demokratisches Miteinander einsetzen. Bei der Preisverleihung am 5. September in Berlin werde auch gesagt, wer einen der Hauptpreise in Höhe von 5000 bis 10 000 Euro ergattert.