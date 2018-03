Nachfolgeproblem in Hessens Mittelstand ist groß

Das Nachfolgeproblem könnte mit der Berufung von Frauen möglicherweise gedämpft werden. Sie sind an den Spitzen der hessischen Mittelständlern unterrepräsentiert: In weniger als jeder sechsten Firma (15 Prozent) saßen Frauen auf dem Chefposten, zeigen die Zahlen für das Jahr 2016. Weniger Chefinnen gab es nur in Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Berlin. Im bundesweiten Schnitt waren es 18 Prozent. Chefinnen gibt es demnach deutschlandweit besonders oft im Gastronomie- und Hotelgewerbe, im Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen sowie in Pflege, Aus- und Weiterbildung.

Die Mittelständler in Hessen haben indes in den vergangenen Jahren gute Geschäfte gemacht. Der Umsatz der Firmen sei zwischen 2012 und 2016 im Schnitt um jährlich drei Prozent gestiegen, heißt es in der Studie. Die Beschäftigung wuchs um 2,9 Prozent pro Jahr. In Hessen gibt es danach verglichen mit anderen Bundesländern besonders viele wissensintensive Dienstleister wie Berater oder Anwälte.