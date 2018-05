Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt auf Rekordniveau

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Hessen bleibt ungebrochen hoch. Der entsprechende Index BA-X verharrte im Mai auf dem höchsten Wert seit Beginn der Erhebung, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur in Frankfurt am Dienstag mitteilte. Das Barometer zeigte einen Stand von 232 Zählern an - ebenso viel wie im April, als bereits ein Rekord gemessen worden war. Gemessen dem Vorjahresmonat legte die Nachfrage nach Arbeitskräften nochmals kräftig zu: Der Index stieg um 14 Punkte.