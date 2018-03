Frankfurt/Main (dpa) - Das nach einem Wintereinbruch kurzfristig abgesagte Bundesligaspiel der Fußball-Frauen des 1. FFC Frankfurt beim SC Sand wird am 28. März (17.00 Uhr) nachgeholt. Dies teilten die Hessen am Mittwoch mit. Die Partie war am vergangenen Sonntag wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallen.