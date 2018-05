Nacht der Museen: Frankfurt und Offenbach bieten Kultur

So präsentiert beispielsweise das Caricatura Museum rund 200 Werke des Komikers Otto Waalkes, das Städel Museum zeigt seine Rubens-Ausstellung. Nicht weniger prominent geht es im Filmmuseum zu: Das Haus widmet dem Kultfilm «A Space Odyssey» von Regisseur Stanley Kubrick eine eigene Werkschau. Das Museum für Moderne Kunst bietet derweil einen Blick auf versteckte Kunstwerke hinter den Kulissen.

Doch auch außerhalb der Innenstadt gibt es in dieser Nacht einiges zu entdecken. Im Frankfurter Osten zeigen zwölf Künstler in den ehemaligen Werkstatt-Hallen im «Ost>Stern» ihre Malereien, Fotografien und Installationen. Der Frankfurter Zoo hat an diesem Abend bis 24 Uhr geöffnet und bietet unter anderem eine Führung durch die neue Pinguin-Anlage an. Die «Nacht der Museen» setzt jedoch nicht nur auf Altbewährtes. Auch einige Neulinge sind in diesem Jahr mit dabei. Dazu zählt unter anderem das Lufthansa Aviation Center, das seinem Kranich-Logo zum 100. Geburtstag eine Ausstellung widmet.

In Offenbach präsentiert das Haus der Stadtgeschichte zeitkritische Rauminstallationen zum Thema «48 Burkas». Der 140 Meter hohe City Tower gewährt den Besuchern bei einer Party in der 30. Etage einen Panoramablick auf die Frankfurter Skyline. Das Deutsche Ledermuseum legt den Fokus derweil auf Gegensätze und Gemeinsamkeiten von Objektpaaren. Bei Führungen können Besucher zudem die Frankfurter Altstadt und das Jüdische Viertel in Offenbach erkunden.

Zwischen den Museen pendeln am Samstag kostenlose Sonderbusse, zwischen Zoo, Sachsenhäuser Ufer, Altstadt und Zoo historische Straßenbahnen sowie zwischen Städel und Eisernem Steg ein Shuttle-Schiff auf dem Main - ebenfalls gratis. Darüber hinaus bieten die S-Bahn-Linien S1, S3, S4, S5 und S8/S9 sowie die U-Bahn-Linien U4 und U8 einen durchgängigen Nachtverkehr. Nach Angaben der Veranstalter besuchten die «Nacht der Museen» in der Vergangenheit jährlich bis zu 40 000 Menschen.