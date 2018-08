Nachtverkehr der Frankfurter S-Bahn wird ausgeweitet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Ende der Sperrung des Frankfurter S-Bahn-Tunnels wird nun der Nachtverkehr ausgeweitet: Von der Nacht zu Samstag an fahren die S-Bahn-Linien S1 bis S5 und S8 an den Wochenenden auch nachts jede Stunde durch den Tunnel, Frankfurt und die Region, teilte eine Sprecherin des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) am Freitag mit. Zudem kommen Nachtfahrten auf der S2 nach Niedernhausen und Dietzenbach neu hinzu, sowie auf der S3 zwischen Darmstadt und Bad Soden, der Linie S4 zwischen Kronberg und Langen, der S5 zwischen Friedrichsdorf und Frankfurt Süd sowie der S6 zwischen Bad Vilbel und Friedberg.