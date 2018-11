Nachzählung bei Volksabstimmung zur Verfassungsreform

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Volksabstimmung haben die Hessen mit großer Mehrheit für die Abschaffung der Todesstrafe und weitere Verfassungsänderungen gestimmt. Den größten Zuspruch erhielt mit 90,9 Prozent der Vorschlag, den Datenschutz zu stärken. Für die Aufhebung der Todesstrafe - die durch das Grundgesetz ohnehin bereits abgeschafft ist - stimmten 83,2 Prozent.

In je einem Bezirk in Karben in der Wetterau und in Frankfurt gäbe es Unstimmigkeiten über die Zahl der Wähler, teilte der Landeswahlleiter Wilhelm Kanther mit. Diese Fragen hätten sich am Freitag nicht mit einem Blick in die Niederschriften der Stimmbezirke klären lassen. Das endgültige Landesergebnis der Volksabstimmung soll nun in einer Sitzung am 21. November beraten und beschlossen werden.