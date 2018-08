Nackensteak beliebtes Grillfleisch: Spezialitäten im Kommen

Fulda/Frankfurt (dpa/lhe) - Fleischspezialitäten werden fürs Grillen immer beliebter, doch ein Klassiker landet nach wie vor am häufigsten auf dem Rost: «Das Schweinenackensteak ist und bleibt die Nummer eins», sagte Gero Jentzsch vom Deutschen Fleischer-Verband (Frankfurt/Main) anlässlich der Deutschen Grillmeisterschaften am Sonntag in Fulda. Bei den Würstchen sei die feine, gebrühte Bratwurst oben auf der Beliebtheitsskala. «Das liegt alleine schon an den großen Mengen Currywurst, die in Deutschland verzehrt werden.»