Nächste Niederlage für Hannover: 1:4 in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Schlusslicht Hannover 96 hat seine Niederlagen-Serie in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Niedersachsen unterlagen am Sonntag mit 1:4 (0:2) bei Pokalsieger Eintracht Frankfurt und kassierten die vierte Pleite nacheinander. Für die Hessen trafen vor 46 300 Zuschauern Evan Obite Ndicka in der 36. Minute, Ante Rebic (45.+1), Jonathan de Guzman (59.) und Luka Jovic (89.). Die Frankfurter verbesserten sich mit ihrem zweiten Saisonsieg ins Tabellen-Mittelfeld. Für Hannover und Trainer André Breitenreiter wird es mit zwei Punkten aus sechs Spielen immer ungemütlicher. Das Tor von Florent Muslija (86.) kam für 96 zu spät.