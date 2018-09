Nächster Hessischer Familientag wird in Fulda ausgetragen

Fulda/Wiesbaden (dpa/lhe)- Der nächste Hessische Familientag wird im kommenden Jahr in Fulda ausgetragen. Wie das Sozialministerium am Dienstag mitteilte, hat sich die Stadt in einem landesweiten Verfahren für die Veranstaltung am 14. September 2019 gegen mehrere Mitbewerber durchgesetzt.