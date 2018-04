Nagelsmann lobt Kovac: «Chapeau, Chapeau, Chapeau!»

Frankfurt liegt vor der Bundesliga-Partie am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) als Tabellensechster drei Punkte vor den Kraichgauern. Beide Clubs peilen die Europa-League-Teilnahme an und dürfen sogar von einem Champions-League-Platz am Ende der Saison träumen.

Hoffenheim kann in Frankfurt wieder auf Nationalspieler Kerem Demirbay bauen. Der Confed-Cup-Gewinner, der am Donnerstag seinen Vertrag bis 2022 verlängert hat, ist nach langer Verletzungspause «wieder einsatzfähig und sehr fit», so Nagelsmann. Im Mittelfeld muss Demirbay aber erst einmal Lukas Rupp verdrängen, der zuletzt beim 6:0 gegen den 1. FC Köln geglänzt hat. Außerdem ist U21-Europameister Nadiem Amiri eine Alternative für das Mittelfeld.