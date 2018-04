Nahles sagt Schäfer-Gümbel freie Hand nach Landtagswahl zu

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die designierte SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles will im hessischen Landtagswahlkampf Flagge zeigen. Sie werde Hessens SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel bis zum Urnengang am 28. Oktober mehrmals mit Auftritten im Land unterstützen, sagte Nahles der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag bei einem Treffen in Wiesbaden mit den Vorsitzenden der SPD-Fraktionen der Landtage, des Abgeordnetenhauses und der Bürgerschaften.