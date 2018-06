Nancy Faeser im SPD-Schattenkabinett für Innenressort

Der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 28. Oktober kündigte an, die übrigen Mitglieder seines Schattenkabinetts in den nächsten Wochen vorzustellen. Damit bleibe diesen genug Zeit, das Land zu bereisen und sich vorzustellen. Er werde ein Team mit gleich vielen Männern und Frauen präsentieren, sagte Schäfer-Gümbel. Die Zahl der Ministerien werde er bei einem Regierungseintritt nicht erhöhen.

Schäfer-Gümbel und Faeser kündigten intensive Gespräche mit den Gewerkschaften an, die für die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes zuständig sind. Es werde einen Pakt für Beschäftigung geben. Ziele seien zudem eine Rückkehr in die Tarifgemeinschaft der Länder, eine Reduzierung der Arbeitszeit auf 40 Stunden sowie deutlich weniger befristete Beschäftigungsverhältnisse bei den Landesbeschäftigten.

Die Sozialdemokraten wollen zudem dafür sorgen, dass an jeder Polizeidienststelle in Hessen ein zusätzlicher Streifenwagen mit Besatzung stationiert wird, der rund um die Uhr im Einsatz sein kann. Grundsätzlich benötige die Polizei mehr Wertschätzung. In der Kommunalpolitik soll die Rolle der Verantwortlichen vor Ort gestärkt und mehr auf ein partnerschaftliches Miteinander gesetzt werden.