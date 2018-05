Nationalspieler Kocian wechselt zu United Volleys Frankfurt

Lüneburg/Frankfurt/Main (dpa/lno) - Nationalspieler Adam Kocian wird in der kommenden Bundesliga-Saison für die United Volleys Frankfurt spielen. Der 23 Jahre alte Zuspieler wechselt vom SVG Lüneburg an den Main und erhält einen Zweijahresvertrag, teilten die Frankfurter am Montag mit. Sein Vater Milan Kocian war bereits Nationalspieler in der Slowakei, wo sein Sohn Adam 2010/11 ebenfalls eine Saison in Bratislava absolvierte. Bruder Tomas stand zuletzt beim deutschen Vizemeister und Pokalsieger VfB Friedrichshafen unter Vertrag. Das Debüt im Nationalteam gab Adam Kocian 2017 in der World League.