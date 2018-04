Neandertaler konnten tief atmen: aber weniger zubeißen

Frankfurt/Main (dpa) - Neandertaler konnten sehr tief Luft holen, aber nicht ganz so kräftig zubeißen wie bisher vermutet: Das haben Computersimulationen der Schädelmuskulatur von Neandertalern im Vergleich zum modernen Menschen und dem Frühmenschen Homo heidelbergensis ergeben. Die Studie, an der das Senckenberg Institut für Naturforschung in Frankfurt beteiligt war, wird im Fachjournal «Proceedings B» der britischen Royal Society vorgestellt.