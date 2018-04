Nein zu NPD-Treffen in Wetzlar: Beuth wirbt um Verständnis

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Wirbel um eine geplante Veranstaltung der rechtsextremen NPD in Wetzlar hat Innenminister Peter Beuth (CDU) um Verständnis für das Vorgehen der Kommune geworben. «Es war ein unglaublicher Druck, dem die Mitarbeiter ausgesetzt waren, das muss man berücksichtigen», sagte Beuth am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden. Wetzlar habe sich nicht absichtlich geweigert, der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu folgen.