Nentershausen liefert erstes Gemeinde-Ergebnis Wahl

Nentershausen (dpa/lhe) - Die osthessische Gemeinde Nentershausen hat am schnellsten die Stimmen zur Landtagswahl ausgezählt. Um 19.32 Uhr am Sonntag veröffentlichte der Landeswahlleiter das vorläufige Endergebnis der Kommune aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg auf seiner Internetseite. Klarer Sieger in Nentershausen wurde die SPD mit 38,0 Prozent vor der CDU (20,3) und der AfD (13,6). 73 Prozent der 2197 Wahlberechtigten hatten ihre Stimme abgegeben.