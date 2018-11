Neu aufgerollter Mordprozess: Richter sagt aus

Limburg (dpa/lhe) - In dem neuen Prozess um einen Doppelmord auf dem Frankfurter Justizgelände hat ein Richter Angaben aus dem damaligen Gerichtsprotokoll bestätigt. Die Fragen an den Zeugen am Dienstag im Limburger Landgericht drehten sich vor allem um die Aussagen von Rechtsanwälten, die in dem ersten Prozess gehört worden waren. Für die Verhandlungen in Limburg sind sie nicht von ihrer Schweigepflicht entbunden worden.