Neuauflage im Prozess um Doppelmord im Oktober

Frankfurt/Limburg (dpa/lhe) - Voraussichtlich am 19. Oktober startet der zweite Prozess um einen spektakulären Doppelmord am Frankfurter Gerichtszentrum vor dem Landgericht Limburg. Wie am Donnerstag bekannt wurde, wird sich der heute 58 Jahre alte Afghane Hayamon S. vorerst an 19 Verhandlungstagen bis zum 29. Januar kommenden Jahres wegen zweifachen Mordes vor der Limburger Schwurgerichtskammer zu verantworten haben.