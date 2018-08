Neubau für Cybersicherheit: TU Darmstadt feiert Richtfest

Darmstadt (dpa/lhe)- Mit einem neuen Zentrum für Cybersicherheit nimmt die TU Darmstadt die digitale Zukunft in den Blick. «Cybersicherheit und der Schutz privater Daten sind drängende Themen unserer Zeit. Die TU Darmstadt ist auf diesem Gebiet Vorreiter», sagte Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) am Freitag beim Richtfest in Darmstadt. Laut Ministerium soll der Neubau voraussichtlich im Spätsommer 2019 eröffnet werden. Dann sollen dort Wissenschaftler an zentralen Themen der Cybersicherheit arbeiten. Dafür sollen sie beispielsweise Verschlüsselungsverfahren entwickeln, die Rolle des zukünftigen Internets erforschen und Verfahren finden, wie etwa von Hackern angegriffene Netzteile isoliert werden und dadurch Schäden vermindert werden können.