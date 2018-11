Neue Erkenntnisse nach Leichenfund von 1988: Hinweise

Gießen (dpa/lhe) - Rund 30 Jahre nach dem Fund der Leiche eines Gewaltopfers in der Nähe der A5 bei Friedberg sucht die Polizei mit den Ergebnissen neuer DNA-Untersuchungen nach Hinweisen. Es habe sich herausgestellt, dass es sich um eine Frau zwischen 25 und 35 Jahren mit mittelbraunem, gelockten Haar aus Südosteuropa handele, berichteten die Polizei Friedberg und die Staatsanwaltschaft Gießen am Donnerstag. Waldarbeiter hatten die stark verweste Leiche in einem Entwässerungsgraben am 21. Juni 1988 im Stadtwald von Rosbach (Wetteraukreis) gefunden. Die Auffindesituation habe zweifelsfrei auf ein Tötungsdelikt hingedeutet, erklärten die Ermittler.