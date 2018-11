Neue Kunstmesse «Discovery Art Fair» wird fortgesetzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die neue Kunstmesse «Discovery Art Fair» wird 2019 fortgesetzt. Das hat der Veranstalter nach der ersten Ausgabe der neuen Messe entschieden, die am Sonntag zu Ende ging. Bis am Mittag des letzten Tages seien rund 10 200 Besucher gezählt worden. Damit genieße die neue Kunstmesse in Frankfurt bereits eine ähnliche Beliebtheit wie an den beiden anderen Veranstaltungsorten der «Discovery Art Fair» in Köln und in Berlin. Die Messe in der hessischen Metropole sei «ein voller Erfolg» gewesen, hieß es.