Neue Luisenburg-Chefin Simmler mag die Kleinstadt

Wunsiedel (dpa/lhe) - Die lange in Hessen tätige, neue künstlerische Leiterin der Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel, Birgit Simmler (46), schätzt das Leben in der Kleinstadt. «Vor Mitte 30 hätte mich niemand aufs Land gekriegt», sagte Simmler. Dann aber habe sie die Entscheidung, zunächst als Kulturreferentin ins mittelhessische Biedenkopf zu gehen, sehr bewusst getroffen. In ihrer Zeit als Showkoordinatorin auf Kreuzfahrtschiffen habe sie gesehen: Große Städte funktionierten ähnlich. Authentizität dagegen gebe es vor allem an kleineren Orten.