Neue Naturerlebnis-Ausstellung auf Hoherodskopf

Schotten (dpa/lhe) - Eine neue Naturerlebnis-Ausstellung wird am (morgigen) Donnerstag (10.00 Uhr) im Infozentrum auf dem Hoherodskopf in Mittelhessen eröffnet. Auf dem Gipfel in Schotten gibt es Einblicke in die Biologie und Geologie des Vogelsbergs, wie der Landkreis am Mittwoch mitteilte. Themenschwerpunkte der modular aufgebauten Schau sind Fließgewässer und Quellen, Naherholung und Wald, Hochmoor und Bergmähwiesen und die Geologie des Vulkangebietes. Der Vogelsberg ist mit etwa 2500 Quadratkilometern das größte zusammenhängende Vulkangebiet Mitteleuropas.